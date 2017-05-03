Колледж в Новосибирске незаконно выдавал дипломы об образовании
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заведующего отделением дорожных машин и механизмов «Новосибирского колледжа сервиса и дорожного хозяйства» по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.
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По уголовному делу идет следствие, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.