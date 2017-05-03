Колледж в Новосибирске незаконно выдавал дипломы об образовании

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заведующего отделением дорожных машин и механизмов «Новосибирского колледжа сервиса и дорожного хозяйства» по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области, было установлено, что с сентября 2013 года по декабрь 2015 года подозреваемый мужчина дал указание преподавателями, чтобы они выставляли оценки четверым людям, которые фактически не обучались в образовательном заведении. Кроме этого, данным лицам были выданы дипломы государственного образца об окончании колледжа.

По уголовному делу идет следствие, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.