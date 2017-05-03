Омские КТОСы направят преступников работать рядом с детьми

На данный момент создано 86 рабочих мест.

«Исправительные и обязательные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного», — сообщили в департаменте общественной безопасности Омска.

Преступники будут работать в КТОСах «Ермак», «Николаевка» (улица Загородная, дом 242), «Мирный» (проспект Мира, дом 34-Б), «Заозерный-3» (улица Стрельникова, дом 6), «Большие Поля» (улица Центральная, дом 5), в казенном учреждении города Омска «Спортсервис» (улица Госпитальная, дом 42), Городском центре социальных услуг для детей и молодежи (улица Рабкоровская, дом 1).