В Челнах после проверки аттракционов запретили работу ряда качель

В преддверии летнего сезона специалисты провели обследование технической эксплуатации карусель. По словам директора МУП «Парк культуры и отдыха» Рима Сафиуллина, в этом году после техосвидетельствования выдали предписания по устранению замечаний на 10 аттракционах в парке Победы (из 45) и 5 (из 27) — в парке поселка ГЭС. На сегодняшний день 7 каруселей из 15 уже запустили, остальные еще проходят техническую подготовку. Кроме того, специалисты, осмотрев аттракцион «Сюрприз» (1981 года выпуска), запретили его эксплуатацию. Качелю демонтируют.

Отметим, что казанский парк «Кырлай» уже работает. Однако аттракцион «Летающая тарелка» запустят в конце мая.