В Ольховском районе обозначат географический центр Волгоградской области

Ольховский район — степной простор здесь граничит с живописными зелеными оазисами близ рек Ольховка и Иловля. Недалеко от станции Солодча, расположенной на Приволжской возвышенности, по мнению ученых, и находится сердце региона — его географический центр.

Владимир Орлов, глава администрации Ольховского района: «Были привлечены аспиранты Волгоградского технического университета, и они эту работу провели. Определили точное нахождение этой точки, пятна, географического центра Волгоградской области. Он вот здесь находится».

Сейчас совместно с центром археологического и исторического туризма разрабатывается специальный маршрут, пролегающий через Ольховский район. Планируется, что географический центр Волгоградской области станет еще одной визитной карточкой региона.

Владимир Орлов, глава администрации Ольховского района: «Панорама красивая, здесь возвышенность необычная. Таких мест очень мало, чтобы со всех сторон, с востока на запад, с севера на юг просматривалась огромная территория на десятки километров».

Здесь планируется установить не просто памятный знак, а настоящий мемориал. По задумке художников, в нем воплотится и героическое прошлое региона. Уже готов эскиз будущего памятника, его сделал один из камышинских художников. Над постаментом в виде карты региона возвысится трехметровый ангел, держащий в руках сердце.

Олег Коновалов, руководитель проекта по установке мемориала: «Именно ангел, держащий в руках сердце Волгоградской области, потому что это центр области. Из долговременных, прочных материалов планируем создать — это гранит, металл. Эти вехи отображают именно нашу героическую землю: Родина-мать, история Волгоградской области будет отражена».

Сейчас инициаторы проекта собирают попечительский совет, вскоре будет объявлен сбор средств, ведь создание памятника потребует значительных финансовых вложений.