Новая беда свалилась на обманутых дольщиков Астаны
Дольщики отсудили недостроенный ЖК «Sky City» и землю под ним, но столкнулись с новой проблемой, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Дольщики отсудили недостроенный ЖК «Sky City» и землю под ним, но столкнулись с новой проблемой, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
По словам дольщиков, обманувшие их руководители стройкомпании осуждены и приговорены к различным срокам заключения. Чтобы достроить жилье, люди создали
«Судебное решение должно было сегодня вступить в силу, но застройщик обжаловал его. Он не согласен с тем, что его лишили права собственности.
Она уточнила, что ЖК «Sky City» находится в перечне проблемных объектов акимата Астаны и недавно участвовал в ярмарке застройщиков.