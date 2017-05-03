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11:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Новая беда свалилась на обманутых дольщиков Астаны

Дольщики отсудили недостроенный ЖК «Sky City» и землю под ним, но столкнулись с новой проблемой, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам дольщиков, обманувшие их руководители стройкомпании осуждены и приговорены к различным срокам заключения. Чтобы достроить жилье, люди создали жилищно-строительный кооператив. И уже отсудили у застройщика незавершенный ЖК и землю под ним. Но до поисков нового инвестора дело не дошло. Дольщики говорят, новый директор стройкомпании «вставляет палки в колеса».

«Судебное решение должно было сегодня вступить в силу, но застройщик обжаловал его. Он не согласен с тем, что его лишили права собственности. Из-за этого мы не можем договориться с инвесторами, заключить договоры, чтобы продолжить стройку. Его претензия основывается на том, что на земельном участке ему принадлежит около 27 “соток”. Но суд принял решение на основании неисполнения обязанностей перед дольщикам. Объект он должен был достроить в 2016 году. А сейчас там только фундамент, люди остались без квартир и вложенных денег. Мы просим суд оставить решение суда первой инстанции в силе», — сказала в столичном суде адвокат дольщиков Зульфия Зайруллина.

Она уточнила, что ЖК «Sky City» находится в перечне проблемных объектов акимата Астаны и недавно участвовал в ярмарке застройщиков.

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