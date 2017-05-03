Отличительные черты бедняков Казахстана

Впрочем, обольщаться рано: существует множество нерешенных проблем, которые могут двинуть процесс в обратную сторону.

Бедных в столицах становится больше

По итогам 2016 года, доля казахстанцев, имеющих доход ниже прожиточного минимума, упала на 0,1%, до 2,6% — это наименьший показатель за годы независимости. Однако с 2013 года снижение бедности в целом по республике происходит прежде всего за счет повышения доходов сельского населения.

За последние 4 года доля бедняков в селах снизилась с 4,9 до 4,4%, тогда как показатель среди городского населения остается на уровне 1,3%.

Но вместе с тем, доля сельского населения в Казахстане в принципе снижается. На 1 января 2014 года их было 45,2% от общего количества населения Казахстана, а к 1 января 2017 года этот показатель снизился до 43%. Соответственно, несколько снизился и их вклад в общей показатель. Принципиально же ситуация не изменилась: наибольший процент населения с доходами ниже прожиточного минимума в Южно-Казахстанской (5,1%) и Северо-Казахстанской (3,4%) областях (доля сельского населения в них значительно превышает республиканский показатель), а наименьший — в Астане (0,7%) и Алматы (0,8%).

Однако тут не все так однозначно. Так, по итогам 2015 года доля населения, имеющего доход ниже величины прожиточного минимума, в Алматы составляла 0,2%. То есть за год количество бедняков в южной столице выросло в 4 раза.

В Астане рост менее значительный — с 0,4 до 0,7%. Хуже в 2016 году ситуация складывалась в Актюбинской области — доля нуждающихся в ней за 12 месяцев увеличилась на 0,9, до 1,9%.

Естественно, что дело не только в резком обнищании отдельных личностей. В большинстве случаев ряды малоимущих в столицах пополняются за счет тех же жителей сел и маленьких городов, которые не видя перспектив у себя, едут в поисках лучшей жизни в столицы. Получается, как демонстрирует статистика, далеко не у всех.

Доходы растут медленнее инфляции

Для того чтобы войти в число 10% беднейших жителей Казахстана, по итогам 2016 года нужно было иметь доход не более 22151 тенге на человека. Чтобы стать одним из 10% богатейших казахстанцев, необходимо получать 78730 тенге на человека.

Подобные десятипроцентные отрезки называются децилями и позволяют измерять несколько важных показателей: в данном случае, например, разницу в доходах самых обеспеченных и самых уязвимых слоев населения (этот показатель по итогам 2016 года составил 5,8).

При их же помощи можно определить, как изменяются доходы разных слоев населения. Так, среднедушевой доход 10% беднейших слоев населения по итогам 2015 года составил 17783 тенге, а за 2016-й — 18725 тенге. Рост за год составил 5,2%, инфляция за это же время — 8,5%. То есть бедные казахстанцы стали еще беднее, несмотря на рост номинальных доходов.

Более того, рост номинальных доходов выше уровня инфляции по итогам 2016 года отмечается только в 9 и 10 дециле, то есть реально свой доход увеличили лишь казахстанцы, относящиеся к числу 20% с наибольшими доходами. У остальных 80% населения республики, не входящих в число самых богатых, покупательская способность упала.

Чем больше семья, тем меньше денег

По данным Комитета по статистике, в Казахстане нет одиноко проживающих людей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, при том, что таких в республике насчитывается более 611 тысяч. Среди домохозяйств, в которых проживает двое человек (охватывает более 2,4 миллионов населения) доля бедняков составляет 0,05%.

Логично, что чем больше в семье несовершеннолетних детей, там меньше средств приходится на каждого ее члена. Потому неудивительно, что с увеличением количества жителей в домохозяйствах растет и количество тех, чьи доходы оказываются ниже прожиточного минимума. Так, в семьях из трех человек доля бедных составляет 0,2%, из четырех — 0,68%, из пяти и более — 5,01%.

По данным статистики, 9 из 10 человек, имеющих доход ниже прожиточного минимума, проживают в семьях из 5 и более человек.

Это вскрывает целый пласт проблем: низкие социальные выплаты, проблема с трудоустройством женщин, имеющих несовершеннолетних детей, недостаточная социальная защищенность работников, готовых на все, лишь бы прокормить свою семью и т. д.

Большая часть денег уходит на еду

Понятно, что расходы людей, имеющих большой достаток, и тех, кто буквально вынужден выживать, различаются. Причем не только количественно, но и качественно: структура трат значительно различается.

Так, 10% населения с наименьшими доходами тратят на покупку продовольственных товаров более половины всех средств. Среди тех, кто входит в число 10% наиболее обеспеченных граждан Казахстана, этот показатель составляет менее 40%. Те, у кого денег нет, тратят больше на продукты питания (52,6% от всех расходов против 34,7%) и сигареты (1,3% против 0,7%), но меньше на питание вне дома (1,3% против 2,7%) и алкоголь (0,3% против 1%).

Богатые казахстанцы значительно больше тратят на непродовольственные товары и платные услуги, однако среди трат есть такие, которые не зависят от уровня дохода: например, и самые бедные жители республики, и самые богатые тратят на одежду 12% своих расходов.

Аналогично по прочим расходам. Те, кто у кого есть деньги, чаще тратят их на оказание материальной помощи и выплату алиментов (4,5% против 2,6%) и оплату налогов (0,2 против 0,07%). Кроме того, закредитованность выше у богатых казахстанцев: на выплаты по кредитам у них уходит 4% от всех расходов, тогда как у беднейших жителей республики 1,2%.

Что интересно, по сравнению с 2015 годом 10% казахстанцев с наименьшими доходами стали тратить больше на оказание материальной помощи родным, знакомым и выплату алиментов (2,6% в структуре расходов 2016 года против 1,8% по итогам 2015-го), зато выплачивать кредиты стали меньше (1,2% против 1,5%).

Кроме того, более чем на 1% уменьшилась в структуре расходов доля платных услуг. Отчасти это связано с тем, что их стоимость в среднем по республике по итогам 2016 года выросла на 6,1%, тогда как доход беднейших казахстанцев — на 5,3%.