В Приморье захоронили останки погибшего в 1944 году летчика ВВС ТОФ

Как сообщает Приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск», останки лётчика 1-й авиаэскадрильи 19-го истребительного авиаполка ВВС ТОФ младшего лейтенанта Виктора Воликова, погибшего при катастрофе истребителя И-16, были обнаружены поисковиками в ходе работ в октябре 2016 года на склоне Партизанского хребта, на высоте 1413 метров.

Церемония захоронения останков состоялась на Шевелёвском кладбище Артёма. Как сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев, на траурном митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Тихоокеанским флотом, власти, военнослужащие, воспитанники детских патриотических клубов, жители города.