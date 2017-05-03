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11:31 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье захоронили останки погибшего в 1944 году летчика ВВС ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Военнослужащие, поисковики и жители Приморья приняли участие в церемонии захоронения останков лётчика истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, погибшего при катастрофе И-16 в 1944 году.

Источник: РИА Новости

Как сообщает Приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск», останки лётчика 1-й авиаэскадрильи 19-го истребительного авиаполка ВВС ТОФ младшего лейтенанта Виктора Воликова, погибшего при катастрофе истребителя И-16, были обнаружены поисковиками в ходе работ в октябре 2016 года на склоне Партизанского хребта, на высоте 1413 метров.

Церемония захоронения останков состоялась на Шевелёвском кладбище Артёма. Как сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев, на траурном митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Тихоокеанским флотом, власти, военнослужащие, воспитанники детских патриотических клубов, жители города.

«После митинга прошла торжественная церемония складывания Государственного флага Российской Федерации. По традиции флаг сложили в 13-й раз красным треугольным конвертом. Затем свернутое полотно почетный караул передал военно-историческому музею города Артема. После митинга останки Виктора Воликова были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта. Затем к могиле возложили цветы и венки. Память боевого летчика ТОФ почтили минутой молчания», — рассказал Матвеев.

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