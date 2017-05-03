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11:24 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Свердловскстат опубликовал отчет, по данным которого в Свердловской области за прошедшие три месяца увеличилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-март число заболевших достигло 828 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

По результатам исследования ведомства, Из 828 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ, 15 зарегистрировано среди детей до 14 лет. В январе-марте прошлого года заболевших было 756, из которых 18 детей.

По оперативным данным управления Роспотребнадзора региона, эпидемиологическая обстановка за первые три месяца года характеризовалась ростом заболеваемости инфекциями: острыми кишечными инфекциями, гепатитом А, инфекциями верхних дыхательных путей, сифилисом.

Отметим, что специалисты заявляют, что в Свердловской области нет проблем с финансированием профилактики ВИЧ. В регионе также предлагают запретить некоммерческие организации, которые финансируют заместительную терапию среди наркозависимых.

Добавим, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в прошлом году заявляла, что Средний Урал лидирует по нарушениям схем лечения ВИЧ. Больным предлагают дорогие препараты, хотя лечение можно начать с более дешевых. По официальной статистике, ВИЧ-инфицированным является каждый 50-ый житель Екатеринбурга.

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