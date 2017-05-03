В Свердловской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Свердловскстат опубликовал отчет, по данным которого в Свердловской области за прошедшие три месяца увеличилась заболеваемость
Свердловскстат опубликовал отчет, по данным которого в Свердловской области за прошедшие три месяца увеличилась заболеваемость
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По результатам исследования ведомства, Из 828 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ, 15 зарегистрировано среди детей до 14 лет. В
По оперативным данным управления Роспотребнадзора региона, эпидемиологическая обстановка за первые три месяца года характеризовалась ростом заболеваемости инфекциями: острыми кишечными инфекциями, гепатитом А, инфекциями верхних дыхательных путей, сифилисом.
Отметим, что специалисты заявляют, что в Свердловской области нет проблем с финансированием профилактики ВИЧ. В регионе также предлагают запретить некоммерческие организации, которые финансируют заместительную терапию среди наркозависимых.
Добавим, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в прошлом году заявляла, что Средний Урал лидирует по нарушениям схем лечения ВИЧ. Больным предлагают дорогие препараты, хотя лечение можно начать с более дешевых. По официальной статистике,