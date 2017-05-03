Большие черные птицы атаковали детский сад в Новосибирске

На вершинах берез в небольшом сквере среди жилых домов, примыкающем к огороженной территории детского сада, находятся 26 гнезд грачей и одно гнездо сороки. В конфликте людей и пернатых пришлось разбираться орнитологу Алексею Яновскому, который обнаружил почти во всех гнездах яйца или птенцов.

«Здесь же собралось около сотни голубей, которые клевали корм, регулярно в целях подкормки бросаемый на землю прохожими, — рассказал VN.ru Алексей Яновский. — Около ограды детского сада находится помойка, которая также привлекает птиц. При опросе прохожих, включая молодых мам с детьми, выходящих из детского сада, большинство из них не видели никакой опасности в контакте детей с пернатыми и не одобряли ликвидацию гнезд, тем более путем обрезки верхушек деревьев и тогда, когда в гнездах пищат птенцы».

Как показали многолетние наблюдения орнитологов, в Новосибирске и других подобных мегаполисах, количество видов гнездящихся птиц из года в год увеличивается. Ранее гнездиться по соседству с людьми опасались коршуны, сороки, рябинники, белые трясогузки, ласточки, стрижи, горихвостки и т. д.

«Год от года в начале лета всё чаще в парках и скверах слышно пение соловьев, — продолжает Алексей Яновский. — Но попытки отдельных групп именно грачей “колонизировать” даже окраинные территории в различных частях Новосибирска очень скоро пресекались действиями лиц, проявляющих крайнюю нетерпимость к подобному соседству. Таких нетерпимых людей среди горожан — считанные проценты. Однако они бывают очень активными и даже агрессивными. К сожалению, самая обычная реакция на соседство с грачами — быстро реализуемые требования отдельных жителей о сносе деревьев с гнездами».

На сегодня у орнитологов нет сведений о негативных последствиях соседства с грачами. Грачи издавна в России считались вестниками весны. Они первыми из заметных птиц возвращались на родину с зимовок. Каждому учившемуся в средней школе известна замечательная картина Саврасова «Грачи прилетели». Мы помним фильм «Грач-птица весенняя» и песню Расторгуева со словами: «Ради гнездышка грача не рубите сгоряча»….

По словам Алексея Яновского, гнезд грачей в черте Новосибирска очень мало и администрации детского сада следовало бы использовать этот факт в воспитательной и образовательной работе. Можно было бы установить в холле детского сада большую репродукцию картины Саврасова и сопроводить её объявлением о том, что сюжет этого шедевра реализован природой за окном учреждения.

Добавим, что закон тоже на стороне орнитологов, которые категорически запретили администрации детсада разрушать гнезда грачей.

Согласно законодательству, для обрезки верхушек и тем более сноса деревьев необходимо получить разрешение агрономической службы районной администрации, а уничтожение птичьих гнезд или отпугивание птиц возможно только по согласованию с природоохранными ведомствами города и области.