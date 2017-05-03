Сегодня в Пермском крае ожидаются дожди и грозы
Прикамцев просят быть осторожными за рулем автомобилей и на тротуарах: 3 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
Прикамцев просят быть осторожными за рулем автомобилей и на тротуарах: 3 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
Ветер усилится до 7−12 м/с с порывами до 17−22 м/с. Погодные условия отразятся на дорожной обстановке. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать все правила безопасности и избегать рискованных маневров.
Госавтоинспекция просит пешеходов переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.