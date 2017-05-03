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11:33 (мск), источник: Новости Перми

Сегодня в Пермском крае ожидаются дожди и грозы

Прикамцев просят быть осторожными за рулем автомобилей и на тротуарах: 3 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Источник: Новости Перми

Ветер усилится до 7−12 м/с с порывами до 17−22 м/с. Погодные условия отразятся на дорожной обстановке. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать все правила безопасности и избегать рискованных маневров.

Госавтоинспекция просит пешеходов переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

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