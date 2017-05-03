9 мая в Москве будет холодным и пасмурным

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — День Победы в Москве, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будет холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится «разгон облаков» для предупреждения дождей над Красной площадью.

«Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика», — сказал «Интерфаксу» в среду директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.