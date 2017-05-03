9 мая в Москве будет холодным и пасмурным
К столице идут холодные воздушные массы из Арктики.
К столице идут холодные воздушные массы из Арктики.
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — День Победы в Москве, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будет холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится «разгон облаков» для предупреждения дождей над Красной площадью.
«Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика», — сказал «Интерфаксу» в среду директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, к Москве идут холодные воздушные массы из Арктики, и на «вторых майских» праздниках они значительно испортят погоду в столице. Уже 6 мая днем +11…13, а
Вместе с тем Вильфанд отметил, что прогноз на День Победы пока предварительный, и его в ближайшие дни будут уточнять. В частности, синоптикам предстоит определить тип облачности, который приближается к Москве — «для каждого облака свои реагенты».