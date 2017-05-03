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12:33 (мск), источник: Интерфакс

9 мая в Москве будет холодным и пасмурным

К столице идут холодные воздушные массы из Арктики.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — День Победы в Москве, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будет холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится «разгон облаков» для предупреждения дождей над Красной площадью.

«Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика», — сказал «Интерфаксу» в среду директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к Москве идут холодные воздушные массы из Арктики, и на «вторых майских» праздниках они значительно испортят погоду в столице. Уже 6 мая днем +11…13, а 7—8 мая столбики термометров ночью будут опускаться до 0 и ниже, а днем будет лишь +5…10 градусов. Все эти дни будет облачно и вероятны осадки.

Такой же режим погоды, характерный по климату для начала апреля, с высокой долей вероятности сохранится и 9 мая: облачно, холодно и дождливо, пояснил метеоролог.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что прогноз на День Победы пока предварительный, и его в ближайшие дни будут уточнять. В частности, синоптикам предстоит определить тип облачности, который приближается к Москве — «для каждого облака свои реагенты».

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