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11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Несколько дачных участков подтоплены паводком в Новосибирске

Сотрудники МЧС проводят ежедневный мониторинг паводковой ситуации, уровень воды в Оби составляет 348 сантиметров, до критической отметки остается 12 сантиметров, рассказали в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

Несколько дачных участков подтоплены паводком в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

«По оперативным данным, вода частично зашла на три участка в садовом обществе “Геолог” и на один — в “Строймашевец”. В случае осложнения ситуации дачникам преклонного возраста спасатели готовы оказать помощь, чтобы поднять наверх тяжелые вещи, бытовую, технику и мебель», — заявили в МЧС.

Сотрудники ведомства заранее оповестили дачников Первомайского и Советского районов о возможных подтоплениях.

Уровень воды в Оби составляет 348 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров.

«Ожидаем возможное осложнение обстановки на территории 16 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Эти пункты у нас из года в год держатся на постоянном контроле. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы. Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах Новосибирска. Это, прежде всего, «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик» и «Молодость» в Первомайском районе, в Советском районе — «Дорожник», «Театральный», «Здоровье», — заявил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В Новосибирске в зоне риска подтопления оказались более 180 территорий. На минувшей неделе в отделе пропаганды УГИБДД России по Новосибирской области напомнили, что из-за паводка под водой могут оказаться отдельные участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, что создаст реальную угрозу безопасности для автомобилистов. В Новосибирске это 43 улицы, их перечень размещен на сайте ГИБДД.

Напомним, власти региона ожидают приход паводка на неделю раньше срока — с 21 апреля. Уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Росгидромет включил Новосибирскую область в число регионов с аномальным половодьем.

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