В Перми начинается похолодание, возможно, со снегопадами
С 7 мая в регионе начнутся ночные заморозки.
С 7 мая в регионе начнутся ночные заморозки.
Пермяки опасаются, что у нас может повториться погодная аномалия Красноярска. 25-градусная жара там неожиданно сменилась резким похолоданием. Ещё вчера люди ходили в летней одежде, а уже сегодня им пришлось откапывать
Мы поинтересовались у специалистов, может ли подобный сценарий случиться в Перми. «Снег может выпасть в нашем регионе, но не так быстро, как в Красноярске. Необычно жаркие для мая дни сменятся похолоданием, которое пройдёт в два этапа, — сообщил корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” специалист
Следующие два дня — 4 и 5 мая, — по словам метеоролога, в Перми будут сухими и прохладными. Хотя по северу края может пройти мокрый снег с дождём.
С 7 мая начнётся в Прикамье более серьёзное похолодание, поскольку со стороны Баренцева моря движется циклон, который охватит всю европейскую часть России. Днём 7 и 8 мая температура будет держаться на отметке плюс 4−5 градусов. А ночью возможны заморозки и даже снег.
«Май, как и апрель, кажется нам холодным, поскольку в последние три года эти весенние месяцы были тёплыми. Но в этом году апрель и май соответствуют климатической норме», — заключил Андрей Шихов.