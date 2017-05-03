В Перми начинается похолодание, возможно, со снегопадами

Пермяки опасаются, что у нас может повториться погодная аномалия Красноярска. 25-градусная жара там неожиданно сменилась резким похолоданием. Ещё вчера люди ходили в летней одежде, а уже сегодня им пришлось откапывать из-под снега свои машины.

Мы поинтересовались у специалистов, может ли подобный сценарий случиться в Перми. «Снег может выпасть в нашем регионе, но не так быстро, как в Красноярске. Необычно жаркие для мая дни сменятся похолоданием, которое пройдёт в два этапа, — сообщил корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — Первый этап похолодание начнётся 3 мая вечером, поскольку в Прикамье придёт холодный фронт. Возможны ближе к ночи дожди и даже вероятна гроза. Температура за сутки понизится на 18−20 градусов».

Следующие два дня — 4 и 5 мая, — по словам метеоролога, в Перми будут сухими и прохладными. Хотя по северу края может пройти мокрый снег с дождём.

С 7 мая начнётся в Прикамье более серьёзное похолодание, поскольку со стороны Баренцева моря движется циклон, который охватит всю европейскую часть России. Днём 7 и 8 мая температура будет держаться на отметке плюс 4−5 градусов. А ночью возможны заморозки и даже снег.

«Май, как и апрель, кажется нам холодным, поскольку в последние три года эти весенние месяцы были тёплыми. Но в этом году апрель и май соответствуют климатической норме», — заключил Андрей Шихов.