В Омск прибыл воинский эшелон «Армия Победы» с раритетной военной техникой

Несколько часов назад в Омск прибыл Поезд № 1 — состав «Армия Победы-2017», следующий с Востока на Запад России по маршруту, по которому в годы войны перебрасывались на фронт воинские соединения и боевое вооружение.

Военно-исторический эшелон прибыл на первый путь. Его встречали сотни жителей Омска, пришедших преддверие празднования 72-й годовщины Великой Отечественной войны посмотреть на редкую технику времен войны.

Среди встречающих были курсанты курсанты-десантники и учащиеся Омского бронетанкового института, кадетских классов, мореходного училища и, конечно же, ветераны. Многие омичи приходили целыми семьями.

Состав сделал в Омске 4-часовую остановку. На платформе военного эшелона встречающие могли наблюдать танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, самоходную артиллерийскую установка СУ-100, 122-мм гаубицу образца 1938 года М-30, 57 мм противотанковую пушку ЗИС-2, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2, 100 мм полевую пушку БС-3, танк Т-72 и бронетранспортер БТР-82А.

Все это позволяет погрузиться в атмосферу военного времени и лично увидеть частичку истории. Интересно, что военный эшелон пришли встречать и представители региональных органов власти.

Владимир Компанейщиков, заместитель губернатора Омской области:

— Поезд № 1 следует маршруту Красноярск — Юрга — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург. Навстречу ему 1 мая из Пензы стартовал поезд № 2. Он идет через Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск, при этом оба агитпоезда встретятся 5 мая в Екатеринбурге.

Кстати, на перроне для всех желающих был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.