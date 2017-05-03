Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
11:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омск прибыл воинский эшелон «Армия Победы» с раритетной военной техникой

Агитационный состав остановился в городе на четыре часа, чтобы показать омичам танки и артиллерийские орудия, вошедшие в историю. Музей на колесах встречали сотни горожан.

Несколько часов назад в Омск прибыл Поезд № 1 — состав «Армия Победы-2017», следующий с Востока на Запад России по маршруту, по которому в годы войны перебрасывались на фронт воинские соединения и боевое вооружение.

Военно-исторический эшелон прибыл на первый путь. Его встречали сотни жителей Омска, пришедших преддверие празднования 72-й годовщины Великой Отечественной войны посмотреть на редкую технику времен войны.

Среди встречающих были курсанты курсанты-десантники и учащиеся Омского бронетанкового института, кадетских классов, мореходного училища и, конечно же, ветераны. Многие омичи приходили целыми семьями.

Состав сделал в Омске 4-часовую остановку. На платформе военного эшелона встречающие могли наблюдать танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, самоходную артиллерийскую установка СУ-100, 122-мм гаубицу образца 1938 года М-30, 57 мм противотанковую пушку ЗИС-2, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2, 100 мм полевую пушку БС-3, танк Т-72 и бронетранспортер БТР-82А.

Все это позволяет погрузиться в атмосферу военного времени и лично увидеть частичку истории. Интересно, что военный эшелон пришли встречать и представители региональных органов власти.

Владимир Компанейщиков, заместитель губернатора Омской области:

 — Поезд № 1 следует маршруту Красноярск — Юрга — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург. Навстречу ему 1 мая из Пензы стартовал поезд № 2. Он идет через Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск, при этом оба агитпоезда встретятся 5 мая в Екатеринбурге.

Кстати, на перроне для всех желающих был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шишов отрицает, что уехал из Омска на строительство Керченского моста
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на НАТО в Кабуле
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь