Первый пошел: сотрудники МЧС спасли пловца, оказавшегося слишком далеко от берега

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пост водолазно-спасательной станции Алушты. Согласно поступившей информации, мужчина заплыл на километр от берега, зацепился за буй и не может самостоятельно добраться обратно. Спасатели на катере эвакуировали пловца и благополучно доставили к берегу. После осмотра стало ясно, что гражданин в медицинской помощи не нуждается.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), спасатели продолжают проверки пляжей к курортному сезону. Так, в начале апреля силами «Крым-СПАС» обследовали 25 пляжей: 10 — частных, 8 — республиканских, 5 — санаторно-курортных и 2 федеральных.