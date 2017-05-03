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12:26 (мск), источник: РИА Крым

Первый пошел: сотрудники МЧС спасли пловца, оказавшегося слишком далеко от берега

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудники МЧС впервые за текущий год оказали помощь отдыхающему на воде, который заплыл на километр в море и не мог самостоятельно вернуться на берег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пост водолазно-спасательной станции Алушты. Согласно поступившей информации, мужчина заплыл на километр от берега, зацепился за буй и не может самостоятельно добраться обратно. Спасатели на катере эвакуировали пловца и благополучно доставили к берегу. После осмотра стало ясно, что гражданин в медицинской помощи не нуждается.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), спасатели продолжают проверки пляжей к курортному сезону. Так, в начале апреля силами «Крым-СПАС» обследовали 25 пляжей: 10 — частных, 8 — республиканских, 5 — санаторно-курортных и 2 федеральных.

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