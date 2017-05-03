Территорию самарского речного вокзала забором отгородят от Волги

В Самаре на речном вокзале приступили к возведению ограждения вдоль берега Волги. Как пишет 63.ru со ссылкой на представителей предприятия, это необходимо для обеспечения безопасности. Ведь вокзал входит в список режимных объектов.

По словам представителей Самарского речного пассажирского предприятия, есть некоторые нормативы, которые должен выполнять каждый регион. Они предусматривают установку территории вокзала и ее разделение на определенные зоны.

Сотрудники предприятия рассчитывают, что забор не скажется негативно на внешнем облике вокзала и города. Кроме того, он обеспечит безопасное нахождение пассажиров на вокзале.

Напомним, что в настоящее время подрядные организации работают над проектом нового речного вокзала в Самаре. К строительству они планируют приступить в конце мая текущего года. Завершить все работы планируют ровно через год, чтобы к лету 2018 года речная гавань начала принимать пассажиров.

Здание вокзала будет многофункциональным. В навигационный период оно будет служить транспортным узлом, зимой станет культурной площадкой для проведения выставок и конференций. Площадь объекта составит около 1,5−2 тысяч квадратных метров с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.

При реконструкции вокзала в порядок приведут как надводную, так и подводную части причалов. Кроме того, благоустроят территорию, прилегающую к вокзалу на верхней террасе. Срок службы нового порта составит 25 лет.