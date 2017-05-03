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11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

Шествие начнется в 12:00 в центре города.

В областной столице в день Победы пройдет традиционная акция «Бессмертный полк».

Как сообщает официальный сайт движения, шествие полка начнется 9 мая в 12:00 часов. Участие в акции может принять любой желающий. Для этого необходимо изготовить портрет своего родственника или друга семьи, который участвовал в боях Великой Отечественной войны, либо работал в тылу, погибший на полях сражений или ныне здравствующий. Сбор участников будет проходить на площадке возле РК «Континент» и у драмтеатра.

Официальный сайт движения напоминает, что дороги в центре города будут перекрыты, поэтому следует заранее выбрать маршрут, чтобы добраться до места сбора участников.

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