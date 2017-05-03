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17:28 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани салют в честь Дня Победы прогремит в 22.00

Салют в честь Дня Победы в Казани запустят в 22.00 9 мая, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе исполкома.

В этом году фейерверк запустят с единственной площадки — акватории реки Казанки. Лучшими местами для просмотра салюта станут правая и левая стороны набережной, площадка у Центра семьи «Казан».

После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов. Они будут отправляться:

— с ул. Лево-Булачной (в сторону поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ).

— от Дворца спорта (в сторону микрорайонов Горки-1, Горки-2, поселка Мирный, поселка Старое Победилово).

— с Набережной реки Казанка (в направлении Кировского района).

— с остановки «Энергоуниверситет» (в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов).

— с ул. Право-Булачной (в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов).

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