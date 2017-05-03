В Казани салют в честь Дня Победы прогремит в 22.00

В этом году фейерверк запустят с единственной площадки — акватории реки Казанки. Лучшими местами для просмотра салюта станут правая и левая стороны набережной, площадка у Центра семьи «Казан».

После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов. Они будут отправляться:

— с ул. Лево-Булачной (в сторону поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ).

— от Дворца спорта (в сторону микрорайонов Горки-1, Горки-2, поселка Мирный, поселка Старое Победилово).

— с Набережной реки Казанка (в направлении Кировского района).

— с остановки «Энергоуниверситет» (в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов).