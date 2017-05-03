В Казани салют в честь Дня Победы прогремит в 22.00
Салют в честь Дня Победы в Казани запустят в 22.00 9 мая, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Салют в честь Дня Победы в Казани запустят в 22.00 9 мая, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
В этом году фейерверк запустят с единственной площадки — акватории реки Казанки. Лучшими местами для просмотра салюта станут правая и левая стороны набережной, площадка у Центра семьи «Казан».
После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов. Они будут отправляться:
— с ул.
— от Дворца спорта (в сторону микрорайонов Горки-1, Горки-2, поселка Мирный, поселка Старое Победилово).
— с Набережной реки Казанка (в направлении Кировского района).
— с остановки «Энергоуниверситет» (в направлении Авиастроительного, Московского,
— с ул.