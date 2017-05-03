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12:53 (мск), источник: АиФ Крым

В столице Крыма на 9 мая может появиться зона барбекю — Овдиенко

Вместо выносной торговли шашлыками на 9 мая, которую власти полуострова проводить запретили, в Симферополе может появиться зона барбекю — замглавы администрации города.

В Симферополе не будет на 9 мая выносной торговли шашлыками, заявил на странице в социальной сети Facebook замглавы администрации города Александр Овдиенко.

Согласно его словам, 1 мая был проведен опрос по поводу выносной торговли шашлыками в парках и скверах крымской столицы по результатам которого большинство оказались против такого рода мероприятий.

«Небольшие, но объективные итоги опроса о необходимости выносной торговли шашлыками в местах массового отдыха людей (парках и скверах): “да, нужны” — 33, “нет, не нужны” — 51. (во внимание брались только однозначные ответы, без комментариев и условий). На мой взгляд, тенденция понятна, но разрыв небольшой», — пояснил Овдиенко.

Он уточнил, что 9 мая торговля шашлыками в парках осуществляться не будет, но при этом власти города рассмотрят вариант создания зоны барбекю.

«Скажу сразу: в любом случае выносной торговли шашлыками на 9 мая в городе не будет. Но в целом надо думать о городской зоне барбекю», — сообщил чиновник.

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