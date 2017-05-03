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17:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Новые автобусы не приживаются на волгоградских дорогах

Утром 3 мая в Волгограде в Краснооктябрьском районе на маршруте сломался автобус, следующий по маршруту № 20, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей, рассказавших о ЧП в соцсетях.

Очевидцы поясняют, что «ЛиАЗ» сломался в утренний час пик на улице Маршала Еременко. Высаженные пассажиры лихорадочно голосовали, пытаясь остановить редкие маршрутные такси. Стоит отметить, что это далеко не первый случай поломки новых низкопольных автобусов. Ни один день не обходится без известия о том, что где-то на трассе ждут техпомощи газомоторные автобусы тех или иных маршрутов.

2 мая автобус ООО «Волгоградская пассажирская компания» загорелся в районе 14:00 на улице 7 Гвардейской в Волгограде. В соцсетях волгоградец под ником Лев Толстой сообщает, что 2 мая «новый “ПАЗ” 88 маршрута сломался на “Современнике”, в центре города. Водитель бегал с бубном вокруг, — при том, что эти автобусы от силы неделю только работают».

Другой волгоградец, с ником Руфат Невменяев отмечает, что 2 мая на 7 ветрах сломался автобус 35-ого маршрута, «направлявшийся в сторону центра и еще один 35-й, следовавший в обратную сторону».

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