Первый поезд в обход Украины по участку Журавка-Миллерово пройдёт уже в августе
Открытие движения поездов по участку
Открытие движения поездов по участку
Сейчас на этом отрезке полным ходом идёт укладка рельсошпальной решётки. Выполнено уже более половины всех запланированных работ, завершить их планируют в течение трёх месяцев.
Также Олег Коснеков добавил, что перед подрядчиками поставлена задача неукоснительно соблюдать сроки и объёмы запланированного строительства.
Напомним, железнодорожную ветку