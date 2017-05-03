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13:31 (мск), источник: Вести - Воронеж

Первый поезд в обход Украины по участку Журавка-Миллерово пройдёт уже в августе

Открытие движения поездов по участку Журавка-Миллерово в обход Украины запланировано на август текущего года. Об этом сообщил начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

Сейчас на этом отрезке полным ходом идёт укладка рельсошпальной решётки. Выполнено уже более половины всех запланированных работ, завершить их планируют в течение трёх месяцев.

Также Олег Коснеков добавил, что перед подрядчиками поставлена задача неукоснительно соблюдать сроки и объёмы запланированного строительства.

Напомним, железнодорожную ветку Журавка-Миллерово в обход Украины возводят в соответствии с указом президента. На участке протяжённостью 137 километров планируется построить семь железнодорожных станций.

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