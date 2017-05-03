Первый поезд в обход Украины по участку Журавка-Миллерово пройдёт уже в августе

Сейчас на этом отрезке полным ходом идёт укладка рельсошпальной решётки. Выполнено уже более половины всех запланированных работ, завершить их планируют в течение трёх месяцев.

Также Олег Коснеков добавил, что перед подрядчиками поставлена задача неукоснительно соблюдать сроки и объёмы запланированного строительства.