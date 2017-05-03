Нижегородские архитекторы предложили продлить пешеходную часть Большой Покровской

Между тем, экспертное сообщество уже выступило с предложением продлить пешеходную часть улицы на участке от пересечения с Малой Покровской до площади Максима Горького. Таким образом, территория, где в настоящее время находится остановка общественного транспорта, станет прогулочной зоной, а пешеходная зона будет связана с центральной площадью города. Архитекторы также предложили вымостить территорию гранитом, установить лавочки у Дома связи и выполнить масштабное озеленение.