Нижегородские архитекторы предложили продлить пешеходную часть Большой Покровской
Концепцию развития главной улицы города представили накануне. Как сообщает радио «Вести FM» — благоустройство Большой Покровской будет выполнено в текущем году.
Концепцию развития главной улицы города представили накануне. Как сообщает радио «Вести FM» — благоустройство Большой Покровской будет выполнено в текущем году.
Между тем, экспертное сообщество уже выступило с предложением продлить пешеходную часть улицы на участке от пересечения с Малой Покровской до площади Максима Горького. Таким образом, территория, где в настоящее время находится остановка общественного транспорта, станет прогулочной зоной, а пешеходная зона будет связана с центральной площадью города. Архитекторы также предложили вымостить территорию гранитом, установить лавочки у Дома связи и выполнить масштабное озеленение.