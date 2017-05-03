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12:11 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородские архитекторы предложили продлить пешеходную часть Большой Покровской

Концепцию развития главной улицы города представили накануне. Как сообщает радио «Вести FM» — благоустройство Большой Покровской будет выполнено в текущем году.

Между тем, экспертное сообщество уже выступило с предложением продлить пешеходную часть улицы на участке от пересечения с Малой Покровской до площади Максима Горького. Таким образом, территория, где в настоящее время находится остановка общественного транспорта, станет прогулочной зоной, а пешеходная зона будет связана с центральной площадью города. Архитекторы также предложили вымостить территорию гранитом, установить лавочки у Дома связи и выполнить масштабное озеленение.

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