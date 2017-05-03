Австралийская семья нашла на заднем дворе питона, проглотившего кенгуру

Однажды утром над забором участка Рини Стинуинкел и ее мужа Платона Запантиса появилась голова их соседа. Голова сообщила, что на заднем дворе семейства лежит гигантская рептилия. Змееловы, прибывшие по вызову, были поражены длиной и толщиной питона — судя по размерам набитого живота, змея пообедала валлаби или маленьким кенгуру, пишет Cairns Post.

«Сначала змеелов не поверил мне, когда я описала ему размеры питона, а когда увидел, то выругался, — рассказывает миссис Стинуинкел. — Змеелов позвонил своему другу, потому что змею можно было засунуть в багажник автомобиля только вдвоем. Они были настолько поражены, что выполнили работу бесплатно».

«Змееловы сказали, что питон вполне мог проглотить шестилетнего ребенка», — добавила хозяйка участка.