На Украине неизвестные похитили памятник советскому актеру Марку Бернесу

«Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году к столетию со дня его рождения… был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Лозовой требует от правоохранителей «активизировать все усилия, чтобы найти памятник как можно быстрее».