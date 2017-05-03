На Украине неизвестные похитили памятник советскому актеру Марку Бернесу

«Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году к столетию со дня его рождения… был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», — написал депутат на своей странице в Facebook.
Лозовой требует от правоохранителей «активизировать все усилия, чтобы найти памятник как можно быстрее».
Он также опубликовал две фотографии, на одной из них памятник установлен на постаменте, на другой — остался только постамент.
Марк Бернес — один из самых популярных исполнителей советской эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени. Он родился в Нежине в 1911 году и умер в Москве в 1969 году.
Похищенный монумент воссоздает кадр из киноленты «Два бойца». Бернес в роли Аркадия Дзюбина сидит с гитарой в руках.