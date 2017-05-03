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12:12 (мск), источник: РИА Новости

На Украине неизвестные похитили памятник советскому актеру Марку Бернесу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные похитили памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу в Нежине Черниговской области, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

Источник: РИА Новости

«Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году к столетию со дня его рождения… был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Лозовой требует от правоохранителей «активизировать все усилия, чтобы найти памятник как можно быстрее».

Он также опубликовал две фотографии, на одной из них памятник установлен на постаменте, на другой — остался только постамент.

Марк Бернес — один из самых популярных исполнителей советской эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени. Он родился в Нежине в 1911 году и умер в Москве в 1969 году.

Похищенный монумент воссоздает кадр из киноленты «Два бойца». Бернес в роли Аркадия Дзюбина сидит с гитарой в руках.

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