В Омске обезьяна убежала из ночного клуба на работу в СТО
Жители города удивлены необычным сотрудником одного из омских автотехцентров.
Жители города удивлены необычным сотрудником одного из омских автотехцентров.
Один из клиентов сервиса запечатлел на камеру, как в перебирании двигателя задействована мартышка. Видео появилось в паблике Regik55.
«Диагностика двигателя в одном из омских автотехцентров», — комментирует автор видео.
Оказывается, что примат может быть той самой обезьяной, которая сбежала в конце апреля из ночного клуба «Занзибар» во время репетиции. Об этом пишут сами работники цирка в своем профиле в «ВК».
«Просим предоставить информацию о СТО, обезьянка очень похожа на нашу!!! обезьянка очень похожа на нашу!!! raquo;, — пишет Андрей Занзибар (орфография и пунктуация оригинала сохранены).