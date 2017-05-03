В Омске обезьяна убежала из ночного клуба на работу в СТО

Один из клиентов сервиса запечатлел на камеру, как в перебирании двигателя задействована мартышка. Видео появилось в паблике Regik55.

«Диагностика двигателя в одном из омских автотехцентров», — комментирует автор видео.

Оказывается, что примат может быть той самой обезьяной, которая сбежала в конце апреля из ночного клуба «Занзибар» во время репетиции. Об этом пишут сами работники цирка в своем профиле в «ВК».