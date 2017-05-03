В Новороссийске чиновники отчитались об отлове 107 несуществующих собак

Послед проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснилось, что между «Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Новороссийска» и муниципальным унитарным предприятием «Полигон» заключили муниципальный контракт. На его основании с 23 августа по 31 декабря 2016 года оказывались услуги по отлову бездомных и подбору павших животных. По версии прокуратуры, сотрудник предприятия необоснованно внес в официальные документы данные об отлове 107 собак, которые фактически не отлавливались, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы проверки направили в следственный орган, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности).