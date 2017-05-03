В Новороссийске чиновники отчитались об отлове 107 несуществующих собак
В Новороссийске возбудили дело по факту оказания услуг по отлову бездомных животных.
В Новороссийске возбудили дело по факту оказания услуг по отлову бездомных животных.
Послед проверки
Материалы проверки направили в следственный орган, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности).