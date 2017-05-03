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12:13 (мск), источник: Pro Город Самара

В центре Самары до 10 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в связи с репетициями Парада Победы, которые пройдут 3,5 и 7 мая, а также 8 и 9 мая при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Источник: AP 2017

Для движения будут закрыты следующие улицы:

с 22:00 3 мая до 14:00 9 мая — улица Молодогвардейская от Льва Толстого до Красноармейской;.

с 17:00 до 22:00 3 мая и 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая — улица Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, улица Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской, улица Вилоновская от Галактионовской до Волжского проспекта, улица Красноармейская от Галактионовской до Куйбышева;.

с 17:00 до 22:00 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая — улица Молодогвардейская от Вилоновской до Полевой, улица Полевая от Молодогвардейской до Волжского проспекта, Волжский проспект от Полевой до Вилоновской, улица Куйбышева от Вилоновской до Льва Толстого, улица Льва Толстого от Куйбышева до Молодогвардейской, улица Фрунзе от Льва Толстого до Красноармейской, улица Чапаевская от Льва Толстого до Красноармейской, Студенческий переулок от Молодогвардейской до Волжского проспекта, улица Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;.

с 8:00 до 14:00 7 мая — улица Молодогвардейская от Некрасовской до Льва Толстого;.

с 14:00 7 мая до 01:00 10 мая — улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской;.

с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая — улица Вилоновская от Галактионовской до Фрунзе, улица Молодогвардейская от Ульяновской до Красноармейской;.

с 08:00 до 14:00 8 мая — улица Молодогвардейская от Студенческого переулка до Полевой, улица Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта;.

с 14:00 8 мая до 01:00 10 мая — улица Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской, улица Красноармейская от Галактионовской до Фрунзе, улица Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;.

с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая — улица Молодогвардейская от Ленинградской до Льва Толстого, улица Некрасовская от Галактионовской до Чапаевской, улица Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, улица Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, улица Чапаевская от 
Льва Толстого до Красноармейской;.

с 06:00 до 16:00 9 мая — улица Молодогвардейская от Ульяновской до Полевой, улица Полевая от Галактионовской до Волжского проспекта, Волжский проспект от Лесной до Вилоновской, улица Лесная от Волжского проспекта до Осипенко, улица Вилоновская от Фрунзе до Максима Горького, улица Маяковского от Галактионовской до Молодогвардейской, улица Ульяновская от Галактионовской до Молодогвардейской, Студенческий переулок от Галактионовской до Молодогвардейской, улица Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской, улица Красноармейская от Фрунзе до Куйбышева, улица Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, улица Шостаковича от Фрунзе до Куйбышева, улица Фрунзе от Красноармейской до Некрасовской, улица Некрасовская от Чапаевской до Фрунзе, улица Льва Толстого от Чапаевской до Фрунзе, улица Чапаевская от Некрасовской до Льва Толстого, Студенческий переулок от Молодогвардейской до Волжского проспекта;.

с 12:00 до 18:00 9 мая — улица Лесная от Осипенко до Северо-Восточной магистрали;.

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — улица Галактионовская от Красноармейской до Вилоновской, улица Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, улица Вилоновская от Фрунзе до Максима Горького, улица Красноармейская от Фрунзе до Куйбышева, улица Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, улица Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской;.

с 09:00 до 12:00 9 мая — улица Сергея Лазо (пос. Управленческий) от ул. Парижской Коммуны до ул. Гайдара, Красноглинское шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, улица 4 квартал (пос. Береза) от ул. Аэропорт до 2 квартала, улица Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусная до ул. Овчарова;.

с 06:00 до 16:00 9 мая — улица Галактионовская от Студенческого переулка до Ленинградской;.

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — улица Галактионовская от Красноармейской до Вилоновской.

В эти же дни на данных участках дорог будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

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