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12:25 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске пройдет день бесплатных юридических услуг

Главное управление юстиции Мингорисполкома проведет бесплатное консультирование граждан 5 мая.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщили «Минск-Новости» в ведомстве, акция приурочена к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, 5 мая с 10:00 до 13:00 минчане смогут бесплатно проконсультироваться в помещении отдела принудительного исполнения Заводского района (ул. Плеханова, 42).

К участию в мероприятии будут привлечены нотариусы Минского городского нотариального округа, адвокаты Минской городской коллегии адвокатов, а также работники территориальных органов принудительного исполнения.

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