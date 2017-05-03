В Минске пройдет день бесплатных юридических услуг

Как сообщили «Минск-Новости» в ведомстве, акция приурочена к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, 5 мая с 10:00 до 13:00 минчане смогут бесплатно проконсультироваться в помещении отдела принудительного исполнения Заводского района (ул. Плеханова, 42).

К участию в мероприятии будут привлечены нотариусы Минского городского нотариального округа, адвокаты Минской городской коллегии адвокатов, а также работники территориальных органов принудительного исполнения.