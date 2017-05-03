Красноярец прокатился на лыжах по сугробам на проспекте Мира (видео)

Красноярец устроил ночное катание на лыжах по центральному проспекту города. Видео необычного времяпрепровождения ночи со 2 на 3 мая опубликовано в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как мужчина в шлеме, прицепившись за веревку к джипу, катится вдоль заснеженной обочины проспекта Мира, совершая невысокие прыжки через сугробы.

Судя по фотографиям, лыжник побывал и на одной из главных городских площадей — перед БКЗ.