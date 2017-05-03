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14:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии с начала года увеличилась смертность и снизилась рождаемость

28 апреля на заседании коллегии Минздрава РБ Министр здравоохранения Анвар Бакиров изучил статистику по итогам деятельности за 1 квартал 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отметили, что по последним данным в республике увеличилась смертность и снизилась рождаемость. За этот период родилось свыше 12 тысяч детей, умерло порядка 13 тысяч человек. Если раньше на показатель смертности влияли болезни системы кровообращения, то сейчас люди все чаще умирают от новообразований.

А вот показатель смертности от внешних причин имеет положительную динамику — умерло на 103 человека меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Смертность трудоспособного населения также снизилась — на 8%.

Существенное влияние на демографические показатели оказывает показатель младенческой смертности, который в первом квартале по данным Башстата составил 5,9 промилле, что ниже целевого показателя.

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