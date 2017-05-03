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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

6 мая в Уфе перекроют центральные улицы

В городе пройдут легкоатлетические соревнования.

Источник: Reuters

В субботу, 6 мая, в Уфе временно ограничат движение сразу на нескольких центральных улицах.

Причиной временных неудобств автолюбителей и жителей центра города станет ежегодная легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Движение транспорта ограничат на следующих улицах: Тукаева, Карла Маркса, Коммунистическая, Пушкина, Театральная и Заки Валиди.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Спортивный праздник будет проходить с 10 до 16 часов. Подробную информацию можно найти на сайте уфимской администрации.

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