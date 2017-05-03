6 мая в Уфе перекроют центральные улицы
В городе пройдут легкоатлетические соревнования.
В городе пройдут легкоатлетические соревнования.
В субботу, 6 мая, в Уфе временно ограничат движение сразу на нескольких центральных улицах.
Причиной временных неудобств автолюбителей и жителей центра города станет ежегодная легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Движение транспорта ограничат на следующих улицах: Тукаева, Карла Маркса, Коммунистическая, Пушкина, Театральная и Заки Валиди.
Спортивный праздник будет проходить с 10 до 16 часов. Подробную информацию можно найти на сайте уфимской администрации.