6 мая в Уфе перекроют центральные улицы

В субботу, 6 мая, в Уфе временно ограничат движение сразу на нескольких центральных улицах.

Причиной временных неудобств автолюбителей и жителей центра города станет ежегодная легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Движение транспорта ограничат на следующих улицах: Тукаева, Карла Маркса, Коммунистическая, Пушкина, Театральная и Заки Валиди.