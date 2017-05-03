Синоптики предупреждают татарстанцев о существенном ухудшении погоды

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). С 3 по 5 мая погодные условия на территории Республики Татарстан серьезно ухудшатся. Так, ночью и днем 3 мая, а также ночью 4 мая ожидаются небольшие и умеренные дожди, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами до 18 м/с, в отдельных районах РТ — грозы.

Помимо этого, 4 и 5 мая температура воздуха значительно понизится. Ночью 4 мая ожидается +3−8 градусов, днем +9−14 градусов. 5 мая температура ночью будет колебаться от минус 2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +7−12 градусов. С 6 по 8 мая холодная погода в Татарстане сохранится, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В ведомстве также сообщают, что в период с 3 по 7 мая местами по Республике Татарстан ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Напомним, что до 15 мая в Казани действует особый противопожарный режим. В это время на территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор, готовить на открытом воздухе пищу, причем запрет распространяется и на открытый костер, и на мангалы.