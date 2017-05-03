В Волгограде сохранили еще три маршрутки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, теперь маршрутка № 44 охватывает в Дзержинском районе улицы Краснополянскую и Колпинскую, проезд Дорожников, улицы Землячки, 8-ой воздушной Армии, Симонова, бульвар 30 лет Победы, улицы Качинцев и Джаныбековскую. После них микроавтобусы следуют по улицам Ангарской, Рокоссовского, Елецкой, Огарева до Первой продольной. По улицам Рабоче-Крестьянской и Базисной маршрутки курсируют, как и ранее, до микрорайона Тулака в Советском районе.

Маршрутка № 40 больше не обслуживает жителей Красноармейского и Кировского районов города. Ранее она ездила от кинотеатра «Юбилейный» до Спартановки, однако, теперь курсирует от остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе. Другая конечная маршрутки осталась в Тракторозаводском районе прежней.

Маршрутка № 78, ездившая от остановки «Хлебозавод» до ВолГУ, теперь курсирует от «Хлебозавода» до жилого комплекса «Санаторный», охватывая переулок Печатный, улицы Писемского, Кирова, 64-й Армии, проспект Университетский и улицу Санаторную.