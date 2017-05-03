В Волгограде сохранили еще три маршрутки
Маршрутки № 40, 44 и 78 сохранили в Волгограде, но изменили им схему движения.
Маршрутки № 40, 44 и 78 сохранили в Волгограде, но изменили им схему движения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Маршрутка № 40 больше не обслуживает жителей Красноармейского и Кировского районов города. Ранее она ездила от кинотеатра «Юбилейный» до Спартановки, однако, теперь курсирует от остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе. Другая конечная маршрутки осталась в Тракторозаводском районе прежней.
Маршрутка № 78, ездившая от остановки «Хлебозавод» до ВолГУ, теперь курсирует от «Хлебозавода» до жилого комплекса «Санаторный», охватывая переулок Печатный, улицы Писемского, Кирова, 64-й Армии, проспект Университетский и улицу Санаторную.