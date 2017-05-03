Спасательная служба «Росморречфлота» не обнаружила тел моряков сухогруза «Герои Арсенала»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты Азово-Черноморского филиала провели осмотр района крушения судна с помощью гидролокатора бокового обзора и телеуправляемого необитаемого подводного аппарата SubFighter 7500. В результате проведенных работ установлено точное местоположение кормовой и носовой частей судна, их расположение на грунте, проведена подводная видеосъемка. При осмотре подводным телеуправляемым аппаратом затопленного судна “Герои Арсенала” тела членов экипажа не обнаружены. Загрязнения окружающей среды в районе гибели судна нет», — говорится в сообщении «Морспасслужбы Росморречфлота».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.