Спасательная служба «Росморречфлота» не обнаружила тел моряков сухогруза «Герои Арсенала»
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Специалисты
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Специалисты
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«Специалисты
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.