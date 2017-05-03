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12:57 (мск), источник: ТАСС

Три четверти инвалидов Новосибирской области отказываются от трудоустройства

Люди с ограниченными возможностями здоровья принимают такое решение из-за плохой транспортной доступности, низкой зарплаты или вероятности потерять социальные преференции.

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Только четверть инвалидов трудоустроились с помощью Центров занятости Новосибирской области, остальные три четверти отказываются от услуги профессиональной реабилитации, сообщил председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фонда (ОНФ), председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Игорь Галл-Савальский.

«Когда мы начали анализ в (региональном) Министерстве труда, сколько было выдано индивидуальных программ реабилитации инвалидов с пунктом по профессиональной реабилитации, мы вдруг обнаружили, что 75% этих людей по звонку от службы занятости отказались от этой услуги», — сказал Галл-Савальский на заседании Совета по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Новосибирской области.

По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья отказываются от трудоустройства из-за плохой транспортной доступности, низкой зарплаты или вероятности потерять социальные преференции.

«Это касается общего подхода к решению всех направлений. И если мы видим, что человек не приходит за услугой, то не человека надо винить, какой он потребитель. Либо он не знает об этой услуге, либо она ему действительно не нужна, либо ему нужна другая услуга. И наша задача — помочь реализовать те права, которые у них, согласно Конвенции о правах инвалидов, есть, но которые в связи с теми барьерами не реализуются», — отметил Галл-Савальский.

И. о. министра социального развития региона Елена Бахарева, сообщила, что на начало этого года из 65,9 тыс. инвалидов, находящихся в трудоспособном возрасте, работали 15,7 тыс. (почти 24%). Ежегодно в учреждения занятости обращаются около 4 тыс. человек, из них трудоустраиваются больше половины.

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