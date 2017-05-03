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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые создали самую быструю в мире камеру

Специалисты Лундского университета в Швеции создали фотоаппарат, который способен снимать со скоростью пять триллионов кадров в секунду. Ученые сняли ролик на свою камеру, в котором показано, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. Технология основана на совершенно новом алгоритме.

В своей статье в журнале Light: Science and Applications исследователи утверждают, что это является самым быстрым показателем в мире. Ученые сняли ролик на свою камеру, в котором показано, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. Процесс замедлен в триллион раз, так как в реальности это происходит за пикосекунду (одна триллионная доля секунды). Видео было опубликовано на YouTube-канале университета.

Технология основана на совершенно новом алгоритме: в одном кадре закодировано четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. Эта последовательность декодируется, и формируется видеоряд. Камеру планируется применять в физике, химии, биологии и биомедицине для съемки реакций, длительность которых занимает 0,2 триллионной доли секунды.

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