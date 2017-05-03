Ученые создали самую быструю в мире камеру

В своей статье в журнале Light: Science and Applications исследователи утверждают, что это является самым быстрым показателем в мире. Ученые сняли ролик на свою камеру, в котором показано, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. Процесс замедлен в триллион раз, так как в реальности это происходит за пикосекунду (одна триллионная доля секунды). Видео было опубликовано на YouTube-канале университета.