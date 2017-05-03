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13:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае 24 человека пострадали от укусов клещей

Парки и скверы Перми уже начали обрабатывать от опасных носителей вирусов.

Жители Пермского края обращаются в больницы после присасывания клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, в медицинские организации региона пришли 24 человека, пострадавших от укусов. Лаборатории исследовали 17 клещей. У 2 обнаружили вирус клещевого энцефалита, у 3 — боррелиоз, у 2 — реккетсиозов (гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека).

В этом году краевой бюджет закупил 210 тысяч доз вакцины. По состоянию на 27 апреля прививка от клещевого энцефалита есть у почти 130 тысячам жителей региона. В этом году запланировано проведение акарицидных (противоклещевых) обработок на площади 4 тысячи гектаров.

В администрации Перми сообщили, что в краевом центре планируют обработать 630 гектаров наиболее посещаемых участков леса: места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающие к ним территории, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные в лесах, а также дорожки и тропы, ведущие к садам и жилым районам.

От клещей защитят экологические тропы в разных лесничествах: «Дорога домой», «Здоровье», «Большая сосновая», «Красные горки». Кроме того, дезинфекции подлежат комплексные места отдыха, в частности, «Площадка ветеранов» и «Золотые пески». 2 мая в Орджоникидзевском районе обработали скверы: у ДК им. Чехова, ДК им. А. С. Пушкина, им. Павлика Морозова и им. Мичурина, «Пионерский» и по улице Кавказской.

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