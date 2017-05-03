В Уфе праздничные мероприятия 9 мая завершатся красочным салютом

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, основные праздничные действа будут организованы 9 мая. В 10 часов в парке Победы состоится традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла.

В 12 часов по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара Славы» пройдут торжественным маршем с транспарантами, на которых изображены солдаты Великой Отечественной войны, участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия, с 10 до 14 часов, будет закрыто движение транспорта по проспекту Октября на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы.

Праздничный фейерверк в честь дня Победы запланирован в 22 часа на площади имени В. И. Ленина.

10 мая Городской дворец культуры готовит концертную программу для ветеранов Великой Отечественной войны. Также в Уфе проходит городская акция «Георгиевская ленточка».

Кроме того, в рамках праздничной даты в школах города организуют уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, внеклассные мероприятия, выставки изобразительных работ, конкурсы сочинений, чествования ветеранов, экскурсии по памятным местам. В детских музыкальных и художественных школах проходят тематические концерты, вечера музыки, литературно-музыкальные композиции. Библиотеки города готовят тематические выставки книг, периодики, фотовыставки, литературные беседы, лектории, викторины и конкурсы. В театрах и кинотеатрах столицы организуют благотворительные сеансы с показом тематических фильмов, просмотры театральных программ.

Ко Дню Победы будет организован и ряд спортивных мероприятий. На базе спортивной школы олимпийского резерва № 4 состоится открытое Первенство Уфы в рамках XXXIX мемориала по боксу дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. 6 мая в 11.30 на стадионе «Динамо» состоится 69-я Открытая легкоатлетическая эстафета. Здесь же в 14 часов пройдет Открытое первенство Уфы по велоспорту на шоссе среди юношей и девушек.

Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

План мероприятий в честь Дня Победы размещен на официальном сайте администрации Уфы.