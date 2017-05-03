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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В Египте назвали All Inclusive вредным для туризма

Федерация египетского туризма (ETF) назвала формат отдыха «все включено» вредным для страны. В частности, All Inclusive ведет к снижению качества обслуживания и тормозит развитие курортных регионов. Система снижает заработки местного бизнеса — таксистов, владельцев кафе, ресторанов и магазинов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По словам главы ETF Карима Мохсена, при наличии в отеле системы «все включено» путешественнику незачем покидать территорию гостиницы, что отрицательно сказывается на всей остальной туристической инфраструктуре, а также снижает заработки местного бизнеса — таксистов, владельцев кафе, ресторанов и магазинов.

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«Что касается качества услуг, предоставляемых в туристических объектах и гостиницах, я считаю, что правительство должно задать строгие правила в этой сфере и следить за их выполнением. Другой мерой является понижение рейтинга отелей, которые предлагают пакеты “все включено”», — отметил он.

Мохсен добавил, что при этом цены на проживание в отелях, работающих по системе All Inclusive, стоит поднять.

По данным ETF, Египет в 2017 году может рассчитывать лишь на 30-процентный рост турпотока по сравнению с 2016 годом, если авиасообщение с Россией не возобновится. При этом в прошлом году в стране побывали 5,4 миллиона туристов (это на 40 процентов меньше, чем в 2015 году).

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Москва приостановила прямые авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Египта. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали государство с целью инспекции аэропортов.

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