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14:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородский журналист и поэт Игорь Грач трагически погиб на Донбассе

Игорь Грач родился в 1964 году в городе Горьком.

Нижегородский журналист и поэт Игорь Грач погиб на Донбассе. Как сообщил сын погибшего Ярослав Грач в соцсети, его отец трагически погиб 1 мая.

«Мой отец в 2014 году уехал воевать за идеалы Русской весны, и пусть я скептически относился к идеологии, которую он вызвался защищать, для меня его поступок был и остаётся героизмом, и квинтэссенцией его характера, сильной воли и веры в то, что нужно воевать за правду», — написал Ярослав Грач.

Игорь Грач родился в 1964 году в городе Горьком. Окончил историко-филологический факультет ННГУ (ГГУ) имени Лобачевского. Работал журналистом в нижегородских изданиях. В разные годы работал в газетах «Нижегородские новости», «Понедельник+Криминал» и др.

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