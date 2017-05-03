Нижегородский журналист и поэт Игорь Грач трагически погиб на Донбассе

Нижегородский журналист и поэт Игорь Грач погиб на Донбассе. Как сообщил сын погибшего Ярослав Грач в соцсети, его отец трагически погиб 1 мая.

«Мой отец в 2014 году уехал воевать за идеалы Русской весны, и пусть я скептически относился к идеологии, которую он вызвался защищать, для меня его поступок был и остаётся героизмом, и квинтэссенцией его характера, сильной воли и веры в то, что нужно воевать за правду», — написал Ярослав Грач.