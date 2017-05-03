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13:28 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам о том, какой будет погода в ближайшие дни. Соответствующий прогноз она разместила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на большей территории Украины 3 и 4 мая будет тепло и сухо, дожди с грозами вероятны только в западных областях.

«Над Украиной — чистое солнечное небо. Так будет и сегодня в течение дня. Завтра облачный влажный массив из Польши подвинется к нам ближе, и в западных областях пройдут кратковременные дожди, вероятно с грозами. А на остальной территории будет солнечно, сухо, максимум белые овечки-облака», — рассказала Диденко.

Также синоптик сообщила, что холодней всего будет на севере Украины — там температура воздуха составит +11 +17 градусов. В южных областях температура воздуха поднимется к +20 +26 градусам. На остальной территории +14 +20 градусов.

В Киеве 3 мая будет солнечный день без осадков, температура воздуха составит +18 +20 градусов.

А вот на следующей неделе Украину ждет существенное похолодание.

«С понедельника, с 8 мая, в Украине заходит существенное похолодание. До +8 +13 градусов. Поэтому грейтесь уже нынешним солнцем и теплом, потому что потом придется греться снова теплыми вещами и дружественной домашней или кафешной атмосферой», — предупредила Диденко.

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