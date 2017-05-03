В Калининграде на ещё одном участке ул. Киевской введут реверсивное движение

По словам чиновника, региональные власти выделят средства для реконструкции участка от трамвайного депо до перекрёстка с проспектом Калинина. Там вместо брусчатки положат асфальт.
«Под мостом организуем реверсивное движение. Утром в город две полосы, вечером по двум полосам будет движение к Московскому району», — отметил Ярошук.
Сейчас в Калининграде лишь на одном участке действует реверсивная полоса для движения транспорта. Она находится также на ул. Киевской в нескольких сотнях метров от трамвайного депо.
Ранее стало известно, что вместо двух трамвайных путей останется одна полоса. По этой дороге транспорт едет только два раза в сутки — когда выезжает из депо и туда возвращается. За идею внедрения такой схемы выступали в ГИБДД, а также разработчики новой транспортной схемы Калининграда — специалисты НИПИ «ТРТИ» из Санкт-Петербурга. Они также считают необходимым ввести реверсивное движение и вовсе на участке Киевской от улицы Железнодорожной до Инженерной.