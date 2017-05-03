В Калининграде на ещё одном участке ул. Киевской введут реверсивное движение

По словам чиновника, региональные власти выделят средства для реконструкции участка от трамвайного депо до перекрёстка с проспектом Калинина. Там вместо брусчатки положат асфальт.

«Под мостом организуем реверсивное движение. Утром в город две полосы, вечером по двум полосам будет движение к Московскому району», — отметил Ярошук.

Сейчас в Калининграде лишь на одном участке действует реверсивная полоса для движения транспорта. Она находится также на ул. Киевской в нескольких сотнях метров от трамвайного депо.