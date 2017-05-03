Легализовать марихуану ради развития туризма предложил глава Нацбанка Кыргызстана
Глава Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов сделал громкое заявление, предложив легализовать марихуану для развития туризма, сообщается на сайте ktrk.kg.
Глава Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов сделал громкое заявление, предложив легализовать марихуану для развития туризма, сообщается на сайте ktrk.kg.
Кыргызстанский банкир решил сравнить развитие туризма в Турции и Кыргызстане. По словам Толкунбека Абдыгулова, кыргызстанцы больше ездят в Турцию, чем на
«Билет в Стамбул и обратно 300 долларов, шесть дней и плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо такую фишку. (…) Как сделать туристический рай? Если вы неолибералисты, ставьте такие фишки. Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать. У вас пачками будут. Весь СНГ будет здесь. Мест в гостиницах не останется. Вот это фишка», — сказал Абдыгулов, обратившись к
Шутка ли это или глава Нацбанка говорил серьёзно, неизвестно.
Слабое развитие туризма наблюдается не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Чтобы привлечь внимание туристов к нашей стране в 2017 году, власти приняли решение развивать кочевой и экологический туризм. Эти виды туризма являются одними из самых востребованных и перспективных трендов в мире, считает директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.