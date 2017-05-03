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14:14 (мск), источник: Informburo.kz

Легализовать марихуану ради развития туризма предложил глава Нацбанка Кыргызстана

Глава Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов сделал громкое заявление, предложив легализовать марихуану для развития туризма, сообщается на сайте ktrk.kg.

Источник: Informburo.kz

Кыргызстанский банкир решил сравнить развитие туризма в Турции и Кыргызстане. По словам Толкунбека Абдыгулова, кыргызстанцы больше ездят в Турцию, чем на Иссык-Куль.

«Билет в Стамбул и обратно 300 долларов, шесть дней и плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо такую фишку. (…) Как сделать туристический рай? Если вы неолибералисты, ставьте такие фишки. Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать. У вас пачками будут. Весь СНГ будет здесь. Мест в гостиницах не останется. Вот это фишка», — сказал Абдыгулов, обратившись к коллегам-экспертам.

Шутка ли это или глава Нацбанка говорил серьёзно, неизвестно.

Слабое развитие туризма наблюдается не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Чтобы привлечь внимание туристов к нашей стране в 2017 году, власти приняли решение развивать кочевой и экологический туризм. Эти виды туризма являются одними из самых востребованных и перспективных трендов в мире, считает директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

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