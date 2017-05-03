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14:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Старейшая жительница Беларуси сегодня отмечает 117-й день рождения

Торт и чаепитие в семейном кругу. Так отметит свой 117-й по счету день рождения старейшая жительница Беларуси Ольга Урбанович.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

После того, как умерла 117-летняя итальянка Эмма Морано, которая гордо носила титул последнего человека из позапрошлого века, белорусская долгожительница вполне может претендовать на звание самой старейшей на планете.

— Бабушка всегда ходила в церковь, когда была еще в силах. Поэтому сегодня мы пригласили отца Владимира из собора Петра и Павла, чтобы он исповедал и соборовал ее, — признается внучка Нина Соловей, которая присматривает за Ольгой Андреевной. — На Пасху бабушке стало плохо, пропал голос, началась задышка, храпы. Сейчас, слава Богу, ей лучше. Уже расспрашивала про детей, мужа.

Отмечать день рождения своей прародительницы семья будет в пятницу. Заказали торт с надписью 117 лет, приедут еще одна внучка, правнук с праправнучкой из Минска. Везут в подарок бананы, сладости, иконки, цветы.

— Бабушка с удовольствием съест кусочек торта с чаем или компотом. Любит сладкое, но чаще просит кусочек селедки или кильки, — говорит Нина Соловей.

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