В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для «Симпсонов» из-за эпизода о покемонах
В новой серии Гомер Симпсон играет в аналог Pokemon Go в церкви во время проповеди.
В новой серии Гомер Симпсон играет в аналог Pokemon Go в церкви во время проповеди.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Богословы Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза американского мультсериала «Симпсоны»
В СМИ появилась информация о выходе 19 эпизода 28 сезона мультсериала «Симпсоны», в котором Гомер Симпсон, как и другие жители Спрингфилда, играет в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go) и начинает искать виртуальных животных в самых разных местах. В одном эпизоде ловцы «покемонов» заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, на что последний отвечает: «Эта игра есть или, по крайней мере, была в отличие от твоего Иисуса». У «Симпсонов» действующий возрастной ценз 16+.
«Эти герои не образцы для подражания»
По словам иеромонаха РПЦ, клирика
Все, что не запрещено законом, разрешено. Поэтому показ “Симпсонов” никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм — антиэстетика
По его мнению, популярность «Симпсонов» строится на уродстве персонажей. «Эти герои не образцы для подражания, вразумления, — сказал иеромонах. — Сложно сказать, стала ли история уральского ловца покемонов в храме прообразом для создания серии данного мультсериала. Сама ловля покемонов в неподходящих местах происходит по всему миру — в разных условиях, в разных контекстах».
Клирик
По его словам, показ новой серии «Симпсонов» может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храме, поэтому священнослужитель предложил увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.
В начале августа 2016 года уральский блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в
19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Блогер помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года. Гособвинение запросило для Соколовского 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор блогеру может быть оглашен 11 мая 2017 года.
Пропаганда ложных ценностей
По мнению члена синодальной
По его мнению, цель данной пропаганды — разложить общество, в том числе и на территории России. «Поэтому нужно усилить контроль за медиапродуктом», — сказал Новиков.
По словам доцента исторического факультета
Через эту зону на медиарынок не должен проходить контент, который может навредить подрастающему поколению. Это один из методов защиты, а создателям новой серии “Симпсонов” я рекомендую снять следующий эпизод о ловле покемонов в мечети для большей популярности мультсериала