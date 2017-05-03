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14:17 (мск), источник: Мослента

Работы в парке «Зарядье» вышли на финишную прямую

Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Работы в парке «Зарядье» вышли на финишную прямую. Об этом рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства в среду, 3 мая.

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«“Зарядье” преображается, начинает становиться похожим не на груду бетона, а на парк. Идет активная посадка деревьев и кустарников», — сказал градоначальник, отметив, что здесь будет высажено около 800 деревьев и семи тысяч кустарников.

Собянин также добавил, что в настоящее время активно ведется строительство «парящего» моста, набережной, филармонии, информационного медиацентра, заповедной пещеры и ряда других объектов.

«Осенью первые посетители смогут прийти в парк “Зарядье”», — отметил Собянин.

В конце апреля сообщалось, что столичные власти рассматривают возможность подачи заявки на внесение в Книгу рекордов Гиннесса строящегося в парке «Зарядье» «парящего моста».

«Зарядье» строится на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». В нем будут воссозданы условия четырех климатических зон: тундры, степи, леса и заливных лугов. Для этого в разных частях парка планируется сформировать искусственный микроклимат.

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