Тепло до 30 градусов ожидается на юге Казахстана
По данным РГП «Казгидромет» 4 мая на востоке и
По данным РГП «Казгидромет» 4 мая на востоке и
На остальной территории ожидается погода без осадков.
С 5 по 9 мая мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей.
В отдельных районах возможен град. В западных областях республики
В Астане 4 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный,
Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 6 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9−14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +17+19°С. В Алматы 4 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с.
Температура ночью +5+7°С, днем +21+23°С. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С. 6 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза.
Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.