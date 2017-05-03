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14:16 (мск), источник: 365info.kz

Тепло до 30 градусов ожидается на юге Казахстана

По данным РГП «Казгидромет» 4 мая на востоке и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода.

Источник: 365info.kz

На остальной территории ожидается погода без осадков.

С 5 по 9 мая мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей.

В отдельных районах возможен град. В западных областях республики 7—9 мая температура понизится ночью от 7−17 до 2−12 тепла, днем от 20−28 до 10−18 тепла. В северных и центральных областях в ночные часы ожидается колебание температуры от 1−6 тепла, местами 3 мороза до 5−13 тепла, днем от 10−20 до 17−25 тепла. В южных регионах республики 4—6 мая температура ночью будет постепенно повышаться от 5−15 до 10−18 тепла.

7—9 мая ожидается небольшое похолодание до 8−13 тепла, дневные температуры повысятся от 20−28 до 23−30 тепла. На востоке Казахстана 4—6 мая ожидается постепенное повышение температуры ночью от 1−6 мороза, местами 3 тепла до 8−18 тепла. 7—9 мая здесь также возможно небольшое понижение до 5−15 тепла, днем от 5−13 до 15−25 тепла.

В Астане 4 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 6 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9−14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +17+19°С. В Алматы 4 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с.

Температура ночью +5+7°С, днем +21+23°С. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +23+25°С. 6 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза.

Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

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