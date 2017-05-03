Новый ускоритель для Большого адронного коллайдера запустят 9 мая

Он отметил, что важные элементы этого ускорителя были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию сотрудниками ИЯФ СО РАН и Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) в Снежинске совместно с европейскими коллегами.
«В ИЯФ были изготовлены пролетные трубки с применением технологий вакуумной пайки и электронно-лучевой сварки, произведена сборка и предварительная настройка модулей. Окончательную настройку оборудования специалисты ИЯФ осуществляли в ЦЕРН», — сказал Логачев.
В рамках работы над проектом РФЯЦ изготовил корпуса резонаторов и ячеек связи, используя, в частности, технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30−50 микрон на нержавеющую сталь. Это медное покрытие должно, помимо прочного сцепления с подложкой, обладать хорошей электропроводностью и удовлетворять требованиям высокого вакуума.
«Ожидается, что через 10 лет, когда программа модернизации Большого адронного коллайдера будет завершена, физики получат десятикратное увеличение числа столкновений частиц, что колоссально расширит возможности в наблюдении редких процессов и поиска еще неизвестных частиц», — отметил Погачев.
БАК построен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц (протонов). При их столкновении на околосветовых скоростях должны рождаться новые элементарные частицы, изучение которых даст ответ на вопрос, что происходило в первые мгновения после Большого взрыва.
ИЯФ — крупнейший академический институт России, один из ведущих мировых центров в области физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.