Новый ускоритель для Большого адронного коллайдера запустят 9 мая

Он отметил, что важные элементы этого ускорителя были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию сотрудниками ИЯФ СО РАН и Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) в Снежинске совместно с европейскими коллегами.

«В ИЯФ были изготовлены пролетные трубки с применением технологий вакуумной пайки и электронно-лучевой сварки, произведена сборка и предварительная настройка модулей. Окончательную настройку оборудования специалисты ИЯФ осуществляли в ЦЕРН», — сказал Логачев.

В рамках работы над проектом РФЯЦ изготовил корпуса резонаторов и ячеек связи, используя, в частности, технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30−50 микрон на нержавеющую сталь. Это медное покрытие должно, помимо прочного сцепления с подложкой, обладать хорошей электропроводностью и удовлетворять требованиям высокого вакуума.