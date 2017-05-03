Минерализованные полосы вокруг деревни Вершина в Приангарье отсутствовали — Нелюбов

Минерализованных полос не было вокруг деревни Вершина в Приангарье, в которой 28 апреля сгорело восемь жилых домов и один магазин. У местных властей не нашлось для этих целей трактора и денег. Об этом рассказал сегодня, 3 мая, на заседании КЧС начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Руководитель Управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксана Курек отметила, что по пути к поселку Вершина в Аларском районе находится огромная несанкционированная свалка, которую необходимо убрать перед приездом главы государства Владимира Путина. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ее в этом вопросе.

Напомним, что 2 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главой сельского поселения Андреем Щепотя.

По информации правительства Иркутской области, в ходе видеоконференции Андрей Щепотя сообщил, что провел рабочее совещание в деревне Вершина, где поставил первоочередные задачи, связанные с оказанием помощи погорельцам.

«3 мая угольщики привезут пострадавшим приобретенные новые вещи. Мы всех обзвонили, передали данные. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Связались с сельхозтоваропроизводителями района — они помогут продуктами. Ребятишек возят в школу утром и вечером. Через два дня после пожара нам восстановили электроснабжение, отремонтировали или заменили все сгоревшие опоры. Район хорошо помогает», — сообщил Андрей Щепотя.

Также мэр района Александр Футорный в ближайшее время проведет совещание со строителями, где они доложат о своих планах оказания помощи пострадавшим. Сбор вещей и средств для погорельцев Вершины провел районный молодежный парламент. Все нужды людей под контролем. Мэр района видит свою задачу в том, чтобы создать людям условия лучшие, чем у них были до этого. Депутат ГД Дмитрий Чернышев дал поручение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде — оказывать помощь при снабжении пострадавших лесом или пиломатериалами (принято решение о выделении каждой пострадавшей семье 150 кубометров леса для строительства жилья). Попросил представителей местной власти оперативно реагировать на каждую жалобу пострадавших.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поставил региональному правительству конкретную задачу: до 6 мая пострадавшие должны получить компенсацию за потерянное имущество. Адресная помощь будет оказана жителям деревни Вершина в Аларском районе, деревни Бубновка в Киренском районе, жителям Саянска и Черемхова — тех населенных пунктов, жители которых пострадали от пожара. На каждого пострадавшего при полной утрате имущества сумма будет составлять 100 тысяч рублей, но не более 300 тысяч рублей на семью. Если имущество повреждено частично, то сумма для возмещения ущерба составит 50 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Чернышов в ходе проведения рабочего совещания в деревне Вершина.

Задача в том, чтобы ни один житель области, который пострадал от пожара, не остался без крова к началу нового отопительного сезона, к 30 сентября. Мы приложим все усилия для того, чтобы эта задача была выполнена, заявил депутат Госдумы.

Напомним, что следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Зоны» Аларского района своих должностных обязанностей, выразившихся в непринятии первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта — деревни Вершина Аларского района Иркутской области.

Также, президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.