Больницы, магазины и банки Новосибирска оснастят пандусами к 2030 году

В прошлом году на ее реализацию потратили 55 миллионов рублей. Нужно в сотни раз больше — говорят чиновники. А инвалиды уверены — надо эффективнее тратить то, что есть.

Корреспондент «Вестей» вместе с многократным паралимпийским чемпионом по фехтованию выехала в центр мегаполиса и на живом примере поняла — почему спортсмен, которым гордится страна, сегодня не может спокойно прогуляться по улицам родного города?