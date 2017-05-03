Больницы, магазины и банки Новосибирска оснастят пандусами к 2030 году
Как сделать Новосибирск комфортным для инвалидов? Сегодня в правительстве региона обсуждали программу по созданию так называемой доступной среды.
Как сделать Новосибирск комфортным для инвалидов? Сегодня в правительстве региона обсуждали программу по созданию так называемой доступной среды.
В прошлом году на ее реализацию потратили 55 миллионов рублей. Нужно в сотни раз больше — говорят чиновники. А инвалиды уверены — надо эффективнее тратить то, что есть.
Корреспондент «Вестей» вместе с многократным паралимпийским чемпионом по фехтованию выехала в центр мегаполиса и на живом примере поняла — почему спортсмен, которым гордится страна, сегодня не может спокойно прогуляться по улицам родного города?